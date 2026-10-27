Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn tử vong tại phòng trọ

Ngày 27/10, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tử vong.

Nạn nhân là chị N.T.T.K (SN 2007, tỉnh Đắk Lắk), sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 26/10, một người bạn của K. ở cùng dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Hiển (phường Quy Nhơn Nam) đến phòng trọ kiểm tra tình hình sức khỏe K. do bạn bè không liên lạc được với nạn nhân từ sáng cùng ngày.

Lúc đến nơi phát hiện K. nằm bất động trong khu vực nhà vệ sinh. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Thời điểm đưa đến bệnh viện, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó, trên người có dấu hiệu tiếp xúc với chất lỏng.