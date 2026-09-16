Bắt cô gái 'giăng bẫy' để cướp tài sản trong nhà nghỉ

Sáng 16/9, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh để "Cướp tài sản" trong nhà nghỉ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1999); Mai Hoàng Trọng (SN 2004) và Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1988), cùng trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 7/9, anh T.M.T. (SN 1994, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đến Công an phường Long Xuyên trình báo về việc bị 3 đối tượng cướp tài sản tại nhà nghỉ H.N (khóm Tây Khánh 1, phường Long Xuyên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang đã điều tra, truy xét và bắt giữ Thảo, Trọng và Dũng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/9, thông qua mạng xã hội, Thảo quen biết anh T. và rủ đến nhà nghỉ H.N để gặp nhau.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo. Ảnh: Tiến Tầm.

Trên đường chở nhau đến điểm hẹn, Thảo mượn T. 165.000 đồng để trả tiền xôi và bánh.

Khi đến nhà nghỉ, T. thuê phòng lên trước, khoảng 20 phút sau Thảo cùng Trọng vào phòng bảo anh T. đưa số tài khoản để chuyển trả số tiền đã mượn.

Thảo tạo app đã chuyển tiền thành công giả cho T. số tiền 1,6 triệu đồng. Sau đó, Thảo và Trọng đe doạ buộc T. chuyển trả số tiền đã chuyển dư lại cho Thảo.

Tuy nhiên, anh T. kiểm tra tài khoản thì chưa nhận được tiền nên không đồng ý trả lại. Lúc này, Thảo điện thoại cho Dũng đến rồi cả nhóm đe dọa và xông vào đánh T.

Thảo lấy điện thoại của T. kiểm tra phát hiện tài khoản Zalo Pay của T. còn 800.000 đồng nên đã buộc T. chuyển hết số tiền trên vào tài khoản của Thảo rồi cả nhóm bỏ đi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thảo, Trọng và Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.