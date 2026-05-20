Phá đường dây buôn lậu hơn 8.000 lượng vàng trị giá 1.200 tỉ đồng

Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội "Buôn lậu".

Các bị can trong đường dây. Ảnh: Công an Hà Nội

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg. Từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng (tương đương khoảng 8.001 lượng vàng) với giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng.

Khoảng tháng 10-2025, Công an TP Hà Nội Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Vào cuộc điều tra, sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để, lực lượng Công an đã triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề (Hà Nội), thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan.

Trong quá quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây là đối tượng người Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng này đã thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng "chân rết" là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Số tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận sau một thời gian vận chuyện hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu, nhưng do mức lương được trả quá cao, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền Đức được trả công 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/1 tháng.

Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dung số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.

Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô.