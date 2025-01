'Nữ quái' hẹn nạn nhân mang tiền đến đổi, rồi dùng bình xịt hơi cay để cướp

Đối tượng Châu

Do cần tiền để chi tiêu, Châu đã tìm người kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, đổi tiền mới trên mạng để lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói đối tượng Châu là nữ giới nhưng có nhận dạng của nam thanh niên, nên đã gây khó khăn cho lực lượng Công an truy bắt.

Ngày 11-12-2024, Châu sử dụng tài khoản Facebook “Minh Minh” liên hệ với anh T, sinh năm 1991 ở Long Biên, để đổi 80 triệu đồng tiền mới. Hai bên thỏa thuận mức phí đổi tiền là 950.000 đồng và 200.000 đồng vận chuyển đến khu vực xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Khoảng 9h ngày 12-12-2024, anh T thuê ông Đ, sinh năm 1955 ở Hà Nội mang 80 triệu đồng đến điểm hẹn. Còn Châu mang theo 1 bình xịt hơi cay để làm công cụ gây án.

Đến 10h30 cùng ngày, Châu hướng dẫn ông Đ đi đến địa điểm chờ sẵn. Khi ông Đ bỏ tiền ra để kiểm tra thì đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông rồi cướp lấy số tiền. Sau khi gây án, Châu để lại xe máy và bỏ chạy.

Số tiền cướp được, đối tượng mua 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max, 1 đồng hồ APPLE Watch, 0,5 chỉ vàng… Ngoài ra, Châu còn rủ bạn đi ăn uống và đi bar chơi hết hơn 20 triệu đồng.

Đến ngày 13-12-2024, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành triệu tập Châu về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.