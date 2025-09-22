Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kẻ sàm sỡ rồi cướp tài sản một phụ nữ ở Hà Nội bị bắt

Công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Hà, nghi phạm gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp tài sản trên địa bàn.

Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội), nghi phạm gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp tài sản trên địa bàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Hà khai nhận: Rạng sáng 13-9 đã điều khiển xe máy Vision màu xám tháo biển số, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm để ngụy trang, lang thang tìm phụ nữ.

Nguyễn Đức Hà tại cơ quan Công an. Ảnh CA

Khi đến phố Phan Kế Bính, Hà đã sàm sỡ chị LLTH (33 tuổi, trú ở phường Ngọc Hà) rồi cướp túi xách chứa iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng.

Trên đường bỏ chạy, Hà còn giở trò tương tự với một phụ nữ khác ở phường Văn Miếu.

Sau đó, Hà phi tang túi xách và đồ ngụy trang xuống sông Hồng.

Công an đang truy tìm người có hành vi giật túi xách, sàm sỡ cô gái tại một chung cư mini ở Hà Nội.

-22/09/2025 18:23 PM (GMT+7)
