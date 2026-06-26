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Nổ súng bắn chết người xong, lái xe về nhà tự bắn vào đầu

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng ở phường Lào Cai khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng khoảng 12 giờ ngày 26-6, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nhận được trình báo của anh C.P.N. (37 tuổi, ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc phát hiện Vũ Văn Lên (37 tuổi, ở phường Lào Cai) dùng súng (dạng súng lục colt quay) bắn chết anh Đ.H.D. (35 tuổi, thường trú phường Lào Cai) tại một ngôi nhà trên đường Quy Hóa, phường Lào Cai.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra tại hiện trường. Ảnh: MXH

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra tại hiện trường. Ảnh: MXH

Nhận được thông tin, Công an phường Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bảo vệ hiện trường, thu giữ vật chứng có liên quan gồm 1 khẩu súng lục (dạng súng colt quay) và 1 ô tô nhãn hiệu Camry.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định anh D. đã tử vong tại căn nhà trên đường Quy Hóa, phường Lào Cai do bị Vũ Văn Lên sử dụng súng bắn vào vùng đầu. 

Vũ Văn Lên hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai do vết thương ở vùng đầu gây nên. Nhận định ban đầu, sau khi gây án, Lên lái xe ô tô về nhà rồi dùng súng tự bắn vào đầu ngay trong ô tô.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Hiện, Đảng ủy, UBND phường Lào Cai đang chỉ đạo Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai những người có liên quan để xác định nguyên nhân vụ án.

Truy bắt nghi phạm nổ súng giết bạn nhậu rồi bỏ trốn vào rừng
Truy bắt nghi phạm nổ súng giết bạn nhậu rồi bỏ trốn vào rừng

Sau khi nổ súng giết chết bạn nhậu, nghi phạm đã nhanh chân lẩn trốn vào rừng sâu. Hiện lực lượng Công an đang huy động cán bộ, chiến sĩ truy bắt.

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Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 18:41 PM (GMT+7)
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