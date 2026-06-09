Đến tận nhà con nợ nổ súng đòi tiền, 4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 9/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (SN 1994), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; Đoàn Ánh Dương (SN 2003), trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Viết Đức (SN 2002), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh và Phan Đình Dũng (SN 1994), trú tại phường Long Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, vào chiều ngày 30/5/2026, 4 đối tượng nói trên đã chuẩn bị súng bắn đạn cao su, gậy baton, gậy bóng chày đi xe ô tô đến nhà anh Trần Đình Thanh (SN 1993), trú tại xóm 4, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh để đòi nợ.

Anh Trần Đình Thanh phải nhập viện điều trị khi bị trúng nhiều phát đạn.

Trước đó, theo trình bày của nạn nhân, vào tháng 2/2026 do cần vốn làm ăn, anh Thanh đã cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phan Đình Hoạt để vay 350 triệu đồng. Đến ngày 29/5, anh Thanh đã thanh toán 380 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi nhưng vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng và xin gia hạn thêm vài ngày để thu xếp trả số tiền còn lại.

Ngày 30/5, Phan Đình Hoạt tiếp tục gọi điện cho anh Thanh thúc giục việc trả nợ nhưng Thanh xin lùi thời gian trả nợ. Chiều cùng ngày, Hoạt cùng với Dương, Đức và Dũng tìm đến nhà riêng anh Thanh để giải quyết mâu thuẫn. Quá trình này, giữa nhóm của Hoạt và anh Thanh đã xảy ra xô xát và tấn công nhau, Phan Đình Hoạt đã dùng súng bắn đạn cao su bắn về hướng anh Trần Đình Thanh làm anh này bị thương phải nhập viện điều trị.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.