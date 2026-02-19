Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Nhát đâm lúc nửa đêm của 'con rể hờ'

Sự kiện: Tin pháp luật

Tây Ninh - Bùi Bảo Tài, 29 tuổi, khai bị ngăn cản đến thăm con nên giữa đêm đột nhập nhà, đâm cha bạn gái.

Tối 18/2, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Tài, quê xã Vĩnh Hưng, để điều tra hành vi Giết người.

Ba năm trước, Tài sống chung như vợ chồng với cô gái 21 tuổi ở xã Tuyên Bình, cả chung một con gái. Do cả hai không đăng ký kết hôn, cha của cô gái sau đó ngăn Tài đến thăm con một tuổi.

Tài nảy sinh ý định trả thù nên mua con dao để sẵn. Hơn 1h sáng hôm qua, Tài cầm dao leo rào vào nhà ông này, chui vào màn đâm nhiều nhát mặc mọi lời kêu la.

Nạn nhân 46 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tài sau đó bị cảnh sát khống chế.

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ
Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ

Không liên lạc được với vợ, Giang hoài nghi, nổi cơn ghen tuông mù quáng, sau đó dùng dao chém mẹ vợ một cách dã man

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nam An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/02/2026 00:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN