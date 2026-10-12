Nhân viên ngân hàng tham gia đường dây “tuồn” hơn 40 triệu USD ra nước ngoài

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại tòa về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” là Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Đăng Khoa (SN 1988, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Thị Lịch (SN 1989, trú xã Đại Thanh, Hà Nội).

Liên quan, Meng Jun (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), Lê Thanh Phương (SN 1987, ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội), Trần Thanh Tùng (SN 1984, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) và Yang Jing (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị truy tố về tội danh trên.

Đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới này có sư góp mặt của nhân viên ngân hàng.

Trong đó, Nguyễn Mạnh Linh là người đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh) và từng đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm).

Các bị cáo Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch từng làm việc tại Ngân hàng OCB - Chi nhánh Hà Nội; Meng Jun là kế toán trưởng Công ty Phong Lâm; Lê Thanh Phương đứng tên kế toán Công ty Việt Linh.

Hai bị cáo còn lại là Trần Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ mạng Vinaecom và Yang Jing, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội.

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hai doanh nghiệp Việt Linh và Phong Lâm, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Lập hồ sơ xuất khẩu khống để chuyển tiền

Theo cáo trạng, năm 2019, Nguyễn Mạnh Linh quen Zheng Yan Fei (còn gọi Phi, quốc tịch Trung Quốc). Từ năm 2021, nắm bắt nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc và ngược lại, Zheng Yan Fei đã chỉ đạo Linh hợp thức hồ sơ xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch.

Zheng Yan Fei tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, thỏa thuận chi phí và thuê Linh đứng tên giám đốc hai doanh nghiệp Việt Linh, Phong Lâm.

Thực hiện tội phạm, Zheng Yan Fei liên hệ Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch (khi đó là nhân viên Ngân hàng OCB - Chi nhánh Hà Nội) để hướng dẫn Linh hoàn thiện hồ sơ thanh toán quốc tế.

Khoa giới thiệu người làm thủ tục thành lập, khai báo thuế và giới thiệu Lịch làm kế toán Công ty Việt Linh. Hai cựu nhân viên ngân hàng hướng dẫn Linh mở tài khoản tại các ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ năng lực doanh nghiệp, thực hiện thủ tục phát hành thư tín dụng và ký kết giấy tờ thanh toán.

Ổ nhóm tội phạm đã sử dụng các hợp đồng tạm nhập, tái xuất với đối tác nước ngoài để hợp thức hoạt động chuyển tiền. Hàng hóa chủ yếu là linh kiện điện tử, chip điện trở. Đây là những mặt hàng nhỏ gọn, khó thẩm định giá trị, trong khi hợp đồng không mô tả đầy đủ nhãn hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số và chứng nhận chất lượng.

Ở chiều chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, tiền được chuyển vào tài khoản Công ty Việt Linh theo các hợp đồng xuất khẩu. Sau đó, Linh rút tiền, gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân để làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng thư tín dụng, đồng thời hưởng lãi.

Chiều ngược lại, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Linh. Số tiền này sau đó được rút, nộp vào tài khoản doanh nghiệp để thanh toán ra nước ngoài dưới hình thức trả tiền hàng nhập khẩu.

Ảnh minh họa.

Thông qua Công ty Việt Linh, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 35,5 triệu USD (tương đương 813,5 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11 triệu USD (tương đương 253,2 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Từ tháng 2 đến tháng 8-2021, Đinh Thị Lịch đã 16 lần rút hơn 96,9 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Việt Linh, đồng thời 7 lần nộp hơn 36,4 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Mạnh Linh.

Cáo trạng xác định, Linh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Khoa hưởng khoảng 40 triệu đồng, còn Lịch được trả công làm kế toán với mức 5 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2022, Nguyễn Mạnh Linh tiếp tục sử dụng Công ty Phong Lâm để thực hiện hoạt động tương tự.

Theo yêu cầu của Zheng Yan Fei, Meng Jun mở các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ những người tại Việt Nam, sau đó rút và nộp vào tài khoản Công ty Phong Lâm nhằm hợp thức các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.

Từ ngày 13-5 đến 13-6/2022, tài khoản Meng Jun nhận hơn 67,3 tỷ đồng. Bị cáo này đã ký 11 hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài.

Tổng số tiền vận chuyển trái phép thông qua Công ty Phong Lâm là 4,73 triệu USD (hơn 110,2 tỷ đồng) ra nước ngoài và 699.945 USD (hơn 16,2 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với Lê Thanh Phương, bị cáo này được Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh và ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế với tổng số hơn 30,4 triệu USD, tương đương 697,1 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, Phương không biết nội dung các tài liệu mình ký và không được hưởng lợi.

Sử dụng hợp đồng “ma” làm “bình phong”

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ hành vi của Trần Thanh Tùng và Yang Jing liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản Nguyễn Mạnh Linh.

Theo đó, Trần Thanh Tùng là Giám đốc Công ty Vinaecom, có hoạt động kinh doanh trực tuyến và ký hợp đồng với Công ty AEG Express Limited tại Trung Quốc để thực hiện dịch vụ kho vận, giao nhận hàng hóa.

Quá trình thanh toán, phía Công ty AEG Express Limited yêu cầu Tùng chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Mạnh Linh với nội dung giao dịch "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH".

Tùng khai, nội dung chuyển khoản do đối tác Trung Quốc yêu cầu, thực chất không có hoạt động mua bán cây công trình. Cơ quan điều tra xác định, Tùng đã chuyển tổng cộng hơn 63,8 tỷ đồng đến tài khoản đứng tên Linh nhằm thanh toán cho các đối tượng bên Trung Quốc.

Trong khi đó, Yang Jing là Giám đốc Chi nhánh Công ty Newmone Việt Nam tại Hà Nội, hoạt động kinh doanh đá cắt, đá mài nhập khẩu từ Trung Quốc. Do gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền hàng, Yang Jing tìm cách chuyển tiền qua mạng xã hội WeChat.

Bị cáo liên hệ với một tài khoản WeChat có tên "Trận chiến ở Việt Nam", sau đó được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Mạnh Linh để thanh toán sang Trung Quốc. Từ tháng 3 đến tháng 8-2021, Yang Jing nhờ nhân viên thực hiện 8 lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,42 tỷ đồng vào tài khoản của Linh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, tài khoản Nguyễn Mạnh Linh còn nhận 140 tỷ đồng từ các tài khoản liên quan đến các đối tượng Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo và những người khác. Nguyễn Bá Nam khai đây là tiền thanh toán giao dịch mua bán đồng USDT.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi trên có dấu hiệu hợp thức nguồn tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử nên tách tài liệu để tiếp tục làm rõ sau.

Đối với Zheng Yan Fei, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam ngày 11-6-2025. Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp sang Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời nên tách tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý.