Ngày 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lương Quí Lộc (SN 1993) mức án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Bị cáo Lương Quí Lộc rời phiên tòa sau khi bị HĐXX tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, Lương Quí Lộc (là một bác sĩ) và chị Lê Thị T., lớn hơn Lộc 12 tuổi, có quan hệ tình cảm, chung sống tại nhà chị T. ở phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh (TP Bến Cát, Bình Dương cũ). Chị T. đã ly hôn, đang nuôi con trai 8 tuổi.

Ngày 21/2/2025, sau ca trực đêm tại bệnh viện, Lộc đến nhà người tình nghỉ ngơi. Khi cả hai vào phòng ngủ, chị T. từ chối quan hệ tình dục và đề nghị chia tay để quay lại với chồng cũ. Tức giận, Lộc đã bóp cổ chị T. khiến chị tử vong.

Trong lúc xảy ra sự việc, cháu P. đứng trước cửa phòng ngủ chứng kiến toàn bộ sự việc. Lo sợ cháu bé tố cáo hành vi của mình, Lộc tiếp tục dùng hai tay bóp cổ cháu P. cho đến khi nạn nhân ngưng thở.

Sau khi gây án, Lộc xuống bếp lấy dao với ý định tự tử, khi đi ngang phòng cháu P., nghi ngờ cháu bé vẫn còn sống, bị cáo dùng dao sát hại nạn nhân. Lúc này Lộc trở lại phòng ngủ tự làm mình bị thương rồi nằm ôm thi thể chị T. Do mất nhiều máu và đau đớn, Lộc quyết định đến bệnh viện cấp cứu.

Trước khi rời nhà, Lộc lục túi xách của người tình, lấy 3 chiếc nhẫn kim loại màu vàng và 1 đôi bông tai kim loại màu trắng. Sau đó Lộc chạy xe máy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, rồi đến công an phường đầu thú, giao nộp toàn bộ số trang sức đã lấy.

Tại tòa, bị cáo Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin lỗi thân nhân bị hại và mong HĐXX xem xét cho hưởng lượng khoan hồng.