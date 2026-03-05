Chủ tiệm vàng ở TPHCM tổ chức vận chuyển trái phép hơn 18 triệu USD và 2 nghìn tỷ qua biên giới

Ngày 5/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. 17 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

Chủ tiệm vàng Đức Long - Bị cáo Đỗ Viết Đại tại phiên tòa sáng 5/3.

Phiên tòa do thẩm phán TAND TPHCM Nguyễn Văn Hậu làm chủ tọa, dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Tại phiên tòa sáng 5/3, sau phần thẩm vấn tư pháp và đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

Một nữ bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 5/3.

Cáo trạng Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa xác định: Bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Vào năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về cùng tội danh.

Do vừa bị xử lý, Đại không trực tiếp giao dịch mà để Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống như vợ chồng) đứng ra điều hành cũng như liên hệ với Duyên (Chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia).

Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất) làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột) và bị cáo Lê Văn Hòa thực hiện việc kiểm đếm, ghi chép sổ sách.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, các đối tượng ở Campuchia gửi thông tin số tiền, số điện thoại người nhận tại Việt Nam để nhóm của Ngân chi trả và yêu cầu ký nhận. Chiều ngược lại, khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ nộp tiền cho nhóm này để thông báo xác nhận.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/3.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, các bị cáo đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng, đồng thời từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ trước tháng 11/2023, số tiền Ngân cùng các nhân viên tham gia vận chuyển đều được ghi chép nhưng sau đó bị cáo đã vứt bỏ sổ. Tổng cộng, bị cáo Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.