Một người nước ngoài đâm trọng thương thiếu tá công an đang thi hành công vụ ở Mũi Né

Sáng 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ một người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) để điều tra về hành vi dùng dao đâm trọng thương một cán bộ công an phường Mũi Né.

Theo thông tin ban đầu, tối 18-3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né), xảy ra va chạm giao thông giữa một người nước ngoài điều khiển xe mô tô và tài xế taxi. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã trên đường.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né cử tổ an ninh trật tự – giao thông đến hiện trường xử lý. Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, tổ trưởng, cùng các cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh, yêu cầu các bên liên quan về trụ sở công an làm việc.

Người đàn ông nước ngoài cự cãi sau va chạm giao thông. Ảnh: QH

Trong lúc lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc, người nước ngoài này bất ngờ rút dao nhọn tấn công, đâm trúng thiếu tá Lâm khiến nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, người này lên xe mô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Công an phường Mũi Né phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy xét, truy đuổi và bắt giữ nghi phạm tại khu vực xã Tân Minh, địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Vụ việc đã được báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định.