Tội phạm ma túy hai tay cầm hai súng đấu với công an, cướp xe máy để bỏ chạy

Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hải Quỳnh (SN 1982, ở xã Đại Thanh) án tổng hợp là tù chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Thúy Ngân (SN 1976, ở phường Ngọc Hà) bị tuyên 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo Lê Thị Kim Lương (SN 1976, ở phường Ba Đình) và Nguyễn Tuyết Anh (SN 1984, ở phường Bạch Mai) mỗi người nhận 18 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Khi bị kiểm tra hành chính, Trần Hải Quỳnh rút 2 khẩu súng ra bắn về phía công an. Ảnh: X.A

Theo cáo trạng, Trần Hải Quỳnh là người có nhiều tiền án về các hành vi liên quan ma túy, vũ khí quân dụng. Năm 2015, Quỳnh bị TAND quận Hoàng Mai (cũ) phạt 15 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Năm 2025, Quỳnh khi đó đã ra tù, lên Lạng Sơn và mua một khẩu súng ngắn CZ75, một khẩu EKOL Fiat Magnum 9mm cùng nhiều viên đạn các loại và 2 bình xịt hơi cay với tổng số tiền 35,5 triệu đồng với mục đích phòng thân.

Cũng trong thời gian này, Quỳnh mua từ một người không quen biết 200 triệu đồng ma túy, gồm các loại cần sa, nước vui, Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA và dụng cụ sử dụng ma túy nhằm về bán lẻ cho người khác.

Tháng 7/2025, Quỳnh nhờ người đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ (Hà Nội) và mang toàn bộ ma túy, súng, đạn về cất giấu tại phòng ngủ.

Khoảng 22h ngày 24/7/2025, tổ công tác Công an phường Đại Thanh đến kiểm tra căn nhà Quỳnh thuê. Thấy vậy, Quỳnh trốn vào trong phòng ngủ, để một người khác ra mở cửa.

Công an phát hiện Quỳnh đang trốn nên yêu cầu mở cửa nhưng Quỳnh đứng dựa lưng vào cửa, ngăn không cho ai mở. Một sĩ quan yêu cầu Quỳnh mở cửa để tổ công tác kiểm tra hành chính và anh ta ở trong nói vọng ra: "Đang đau bụng chưa ra được”.

Đồng thời Quỳnh lấy 2 khẩu súng ngắn nói trên, tay trái cầm khẩu CZ75, tay phải cầm khẩu EKOL Firat Magnum rồi mở cửa, hướng nóng súng về phía tổ công tác, miệng chửi bới và dọa: “Chúng mày lui ra, không tao bắn chết”.

Phía cảnh sát cố gắng trấn tĩnh Quỳnh nhưng anh ta không nghe, bắn một phát lên trần nhà để dọa rồi bỏ chạy ra ngoài, bắn thêm một phát xuống nền đường.

Tới bờ sông Tô Lịch, Quỳnh dùng súng chặn một đôi nam nữ thanh niên, cướp xe máy của họ và di chuyển xuống phố Linh Đàm gần đó. Tại đây, anh ta vứt xe máy, thuê taxi đi mua quần áo mới rồi tới nhà bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân xin ngủ nhờ.

Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại chuyện bắn trả công an, cướp xe máy cho Ngân và nhóm Lê Thị Kim Lương, Nguyễn Tuyết Anh biết, đồng thời nói muốn làm hộ chiếu để trốn sang Lào.

Bị cáo Ngân sau đó giúp Quỳnh mua điện thoại, sim, đồ dùng… Chiều cùng ngày, Quỳnh bắt taxi đi Quảng Trị với mục đích vượt biên nhưng bị công an bắt giữ tại đây vào chiều 26/7/2025.