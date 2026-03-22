Mẹ bị doạ đâm, con trai quật ngã đánh bố đẻ tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (SN 1984, trú tại hóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bố ruột của Thía, ông Đoàn Văn Lắm (SN 1959, trú cùng địa chỉ).

Đoàn Thanh Thía bị khởi tố. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 17/3, giữa bố mẹ của Thía xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Tức giận vì bố hăm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã quật ngã và dùng quạt đánh, khiến ông Lắm bị thương nặng, bất tỉnh và tử vong ngay sau đó tại nhà.

Sau khi gây án, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.