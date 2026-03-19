20 năm tù cho bị cáo giết người sau lời qua tiếng lại ở quán ốc

Ngày 19-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Mai Trường Phúc (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh) tổng cộng 20 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo trong phiên tòa trực tuyến. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 10-4, anh H.V.P cùng nhóm bạn đến quán Ốc Hiếu (phường An Tịnh) uống bia. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Phúc cũng vào quán, ngồi phía sau bàn của anh P.

Trong lúc uống bia, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ câu nói của anh P. liên quan việc "đi đông sẽ tốn tiền", dẫn đến cự cãi với Phúc. Khi xô xát, anh P. dùng ly thủy tinh đánh trúng tay trái của Phúc. Sự việc được can ngăn, nhóm của Phúc rời khỏi quán.

Tuy nhiên, do bực tức, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Phúc mang theo dao, mượn xe máy của người thân với lý do đi mua thuốc lá nhưng thực chất quay lại quán tìm anh P. Tại đây, Phúc dựng xe gần bàn nạn nhân rồi bất ngờ lao đến tấn công.

Gây án xong, bị cáo rời hiện trường, cất giấu hung khí, trả xe rồi về nhà ngủ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu nhưng tử vong vào ngày 11-4-2025. Trưa cùng ngày, Phúc đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác.

HĐXX đã tuyên phạt Mai Trường Phúc 18 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.