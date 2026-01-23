Công an vào cuộc vụ khách hành hung tài xế xe công nghệ vì chuyện hút thuốc

Chiều 23-1, nguồn tin của PV Báo Người Lao Động cho biết Công an phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng đã vào cuộc, xác minh vụ xô xát giữa hành khách và tài xế xe công nghệ trên địa bàn.

Sau khi hành hung nam tài xế, đối tượng đã đi khỏi nơi cư trú, hiện được vận động trở về địa phương

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi rồi xô xát giữa một tài xế xe công nghệ và hành khách.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22-1, tại khu vực Miếu Bông, phường Hòa Xuân. Thời điểm này, nam hành khách bước lên ô tô thì được tài xế nhắc nhở về chuyện hút thuốc.

Bị nhắc nhở, người này chửi thề rồi hành hung tài xế, đồng thời đập phá một số tài sản trong xe.

Công an phường Hòa Xuân cho hay đến chiều 23-1, gia đình của đối tượng này đã đến làm việc, xin được đền bù thiệt hại để hòa giải.

Trong khi đó, đối tượng hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, đang được vận động để trở về địa phương, xử lý vụ việc theo quy định.

Đáng nói, trong clip tiếp theo được lan truyền trên mạng xã hội, đối tượng sau khi hành hung nam tài xế đã tiếp tục lớn tiếng thách thức, cho rằng mình "mới đi tù 2 tháng về" nên không sợ ai cả.

Về vấn đề này, Công an phường Hòa Xuân đang tiếp tục xác minh.