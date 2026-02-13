Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trong lúc cúng bái "nhập đồng", con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu bị thương

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, lợi dụng việc cúng bái khi nhập đồng, Bùi Thị Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích

Ngày 13-2, tin từ Công an xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hoài (SN 1972; ngụ thôn 12 làng Các, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng, chị dâu và 1 cháu nhỏ bị thương về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, sáng ngày 7-1, Hoài đến nhà mẹ chồng là B.T.H. (ngụ thôn 3 làng Sen, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa), lợi dụng việc cúng bái nhập đồng, Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu tên N. và cháu nhỏ T.P.K.D. gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

