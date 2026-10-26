Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên bị đâm thấu phổi, tử vong

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng khiến anh Thum (SN 2000, trú thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 25/10, Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), Wêt (SN 2009), Thum (SN 2000), Đum (SN 2000) cùng trú tại xã Đak Đoa và một số người khác uống bia rượu với nhau ở khu vực đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu.

Đối tượng Tương (bên trái) và Quân.

Xuất phát từ việc nói xấu nhau nên giữa Quân và Thum, Đum đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quân cùng Tương, Wêt đã về nhà chuẩn bị hai con dao tự chế rồi quay lại tiếp tục nhậu.

Đến khoảng 17 giờ, bị Đum chọc ghẹo nên Quân bực tức đi ra mở cốp xe máy lấy một con dao tự chế dài khoảng 60 cm xông vào đánh Đum. Sau đó, Quân tiếp tục dùng dao chém khiến Đum bỏ chạy.

Thấy đánh nhau, Thum vùng dậy bỏ chạy thì bị đối tượng Tương đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng. Thum sau đó được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Đak Đoa, song đã tử vong với vết thương thấu phổi.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.