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Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Lập Thạch, Phú Thọ

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ nam thanh niên 24 tuổi tử vong dưới mương nước đang thi công tại xã Lập Thạch. Khu vực này được cho là chưa có biển cảnh báo, dây báo hiệu.

Rạng sáng 15/10, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công tại thôn Xuân Trạch, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. 

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra vụ việc.

Theo đại diện chính quyền xã Lập Thạch, sau khi phát hiện thi thể, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh V.T.D., 24 tuổi, trú tại thôn Đình Thắng, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/10, trên đường đi làm về, anh D. di chuyển qua đoạn mương đang thi công tại thôn Xuân Trạch thì gặp nạn. Khu vực thi công được cho là có đoạn mương cắt ngang đường nhưng chưa có biển cảnh báo hoặc dây báo hiệu.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Theo Phi Long-Đức Đông/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 14:43 PM (GMT+7)
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