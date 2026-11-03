Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Ngày 3/11, Công an phường An Cựu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Huế điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm qua (2/11), ông Đ.T.D (sinh năm 1967) và em ruột là ông Đ.Q.T (sinh năm 1973), cùng trú đường An Dương Vương, phường An Cựu, xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại tầng 2 nhà riêng. Khi ông D xuống tầng 1 lấy đá lạnh, ông T đi theo, vào bếp lấy một con dao mới mua trước đó rồi đâm anh ruột. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng nửa tiếng sau, Công an phường An Cựu tiếp nhận tin báo, nhanh chóng đến hiện trường, khống chế ông T, bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị chức năng. Cơ quan công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ hung khí và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện đối tượng T đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.