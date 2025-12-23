Truy tìm 2 anh em ruột tham gia nhóm cướp manh động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Cướp giật tài sản" xảy ra tại đường gom thuộc Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh vào các ngày 27 và 29 tháng 11 năm 2025.

Trong vụ án này 3 bị can đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu xác định hành vi phạm tội và vai trò của hai đối tượng liên quan là Lý Văn Phanh (SN 2005; nơi đăng ký thường trú: xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở khác trước khi bỏ đi: khu vực Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Lý Văn Đại (SN 2009; nơi đăng ký thường trú: thôn Lủng Phặc, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên, là hai anh em ruột).

Lý Văn Đại. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hai đối tượng nêu trên là người trực tiếp tham gia thực hiện hành vi cướp giật tài sản, có vai trò trong việc bàn bạc, sử dụng phương tiện xe mô tô áp sát người bị hại để chiếm đoạt tài sản, sau đó cùng các đối tượng khác tiêu thụ tài sản và chia nhau số tiền chiếm đoạt được.

Đến nay, Lý Văn Phanh và Lý Văn Đại không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan điều tra, không có mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu, có biểu hiện lẩn trốn, trốn tránh làm việc với công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý vụ án.

Căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Lý Văn Phanh và Lý Văn Đại để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Lý Văn Phanh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Lý Văn Phanh và Lý Văn Đại đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp đến Công an tỉnh Bắc Ninh để trình diện và làm việc theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp tục lẩn trốn không làm thay đổi bản chất vụ án, đồng thời sẽ bị xem xét đánh giá là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, mọi tổ chức, cá nhân không được che giấu, chứa chấp, giúp sức hoặc tạo điều kiện cho Lý Văn Phanh và Lý Văn Đại trốn tránh. Hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và quần chúng Nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lý Văn Phanh và Lý Văn Đại, kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp truy tìm, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Thông tin tiếp nhận: Điều tra viên: Lưu Văn Ngọc, số điện thoại: 0366.008.995 hoặc điều tra viên: Nguyễn Tiến Dũng số điện thoại: 0912206301.