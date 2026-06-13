Mánh khóe tinh vi của người phụ nữ cầm đầu môi giới mang thai hộ, hiến trứng

Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hoạt động này rất tinh vi khi đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng với khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng liên quan.

Những tin nhắn đối tượng trao đổi. với người mang thai hộ. Ảnh: Cơ quan công an

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị H (SN 1998, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đứng ra tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mang thai hộ và mua, bán trứng trái quy định.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Nguyễn Thị H đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok để tìm kiếm, kết nối những phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng với khách hàng. Sau đó, đối tượng đứng ra làm trung gian thỏa thuận chi phí, môi giới các giao dịch, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc những người tham gia mang thai hộ, bán trứng.

Tại thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Thị H đã tổ chức cho ít nhất 6 trường hợp bán trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị H về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò những các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.