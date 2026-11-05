Hé lộ cách trả lương của nhóm livestream 'cắt đá tìm ngọc' lừa hơn 263 tỷ đồng

Ngày 4/11, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày, với 27 luật sư tham gia bào chữa.

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia đường dây livestream “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại.

Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Hào Kiệt)

Đáng chú ý, nhiều bị cáo ban đầu được tuyển sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua những lời quảng cáo việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội hoặc được người quen giới thiệu.

Tại đây, họ được bố trí ăn ở, phân công dẫn livestream, sử dụng tài khoản Facebook ảo bình luận tạo hiệu ứng đông người tham gia và chăm sóc khách hàng.

Theo cáo trạng, dù biết những viên đá sử dụng trong livestream không có ngọc, người chơi không thể trúng thưởng như quảng cáo, các bị cáo vẫn tham gia để nhận mức lương từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ/tháng, cùng hoa hồng từ 1% đến 3% số tiền chiếm đoạt.

Đặc biệt, Trần Thị Chi (SN 1989), Vũ Văn Hải (SN 1995) và Dương Văn Cảnh (SN 1982), cùng trú tại Quảng Ninh, ban đầu chỉ tham gia với vai trò làm thuê.

Đến giữa tháng 11/2024, cả ba được hai đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Yu Dong và Xiao Hoáng rủ góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo.

Cáo trạng xác định Chi bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỷ đồng, hưởng lợi 167 triệu đồng; Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỷ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỷ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng. Các khoản tiền trên có sự trùng lặp giữa những bị cáo cùng tham gia, không phải những khoản thiệt hại độc lập.

Để lừa người chơi, nhóm tổ chức sử dụng đá giả ngọc, dàn dựng cảnh trúng thưởng và tạo giao dịch chuyển tiền giả. Người Trung Quốc trực tiếp cắt đá, đồng thời ra tín hiệu kết quả để người dẫn livestream thông báo.

Khi người chơi phát hiện dấu hiệu gian dối, các tài khoản phản đối lập tức bị chặn. Nhóm này cũng thường xuyên thay đổi tên fanpage nhằm tránh bị phát hiện.

Theo cáo trạng, hơn 263,9 tỷ đồng đã được chuyển qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng, sau đó tiếp tục luân chuyển đến tài khoản mang tên Nguyễn Yến Nhi và 954 tài khoản khác.

Sau khi vụ án bị phát hiện, phần lớn các bị cáo đã đầu thú. Tám bị cáo tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại tổng cộng 205 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Dự kiến ngày 5/11, Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa và tuyên án đối với 36 bị cáo.