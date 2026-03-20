Vụ cướp hơn 2,2 triệu USD chấn động Tây Ninh: Cái kết cho nhóm đối tượng gây án

Chiều 20-3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án cướp tài sản và các tội danh liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD.

Theo đó, Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị phạt 17 năm tù; Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ Ninh Bình) cùng nhận mức án 16 năm tù, đều về tội cướp tài sản.

Hai bị cáo khác liên quan gồm: Lê Nguyên Bình (38 tuổi, ngụ Gia Lai) bị tuyên 8 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp 9 năm tù; Lò Việt Chung (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bà L. (ngụ TPHCM) được một người ở Campuchia mượn 2,5 triệu USD và nhờ bà Lý Thị Hoa (ngụ Tây Ninh) nhận số tiền để chuyển sang Campuchia.

Biết bà Hoa sẽ nhận khoản tiền lớn, Phương - con ruột bà Hoa đã bàn bạc với Lộc, Duy và Tuấn Anh dựng kịch bản giả danh công an để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-3-2025, khi bà Hoa nhờ Phương đi nhận hơn 2,2 triệu USD, Phương thông báo cho Lộc. Lộc sau đó chở Duy và Anh đến nhà bà Hoa. Tại đây, Duy và Anh giả danh công an để kiểm tra, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi gây án, Lộc cắt liên lạc với Phương, cùng Duy và Anh bỏ trốn qua nhiều địa phương trước khi bị bắt giữ. Trong quá trình này, Chung giúp vận chuyển và hỗ trợ tiêu thụ khoảng 500 triệu đồng, còn Bình tham gia tiêu thụ tài sản, hướng dẫn đường trốn và cất giữ một phần tiền liên quan vụ án.

Cơ quan chức năng cho biết toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Xét vai trò từng người cùng các tình tiết vụ án, hội đồng xét xử tuyên mức án như trên, trong đó một số bị cáo nhận mức án thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát.