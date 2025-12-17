Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Khi đòn tung hỏa mù khiến bà con dòng họ tin là thật, anh ta về quê đòi mẹ sang tên toàn bộ nhà đất cho mình, nhưng khi bà chỉ đáp ứng một phần, còn lại định chia đều cho những người trong gia đình thì Thành đe dọa, khiêu khích và đỉnh điểm là lái xe tông thẳng vào chị gái để trả thù.

Tội ác không thể dung thứ

Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30/11/2025, Nguyễn Tấn Thành điều khiển ôtô biển số 70A-413.38 đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1976 thì liên tục bóp còi. Do từng nhiều lần bị Thành dùng đủ mọi thủ đoạn khiêu khích, hơn nữa để bà con xóm giềng không bị làm phiền, chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào kính chắn gió phía trước ôtô để Thành chấm dứt hành vi của mình. Rời đi được một lúc, Thành tiếp tục quay xe lại vừa bóp còi, vừa đạp ga cho xe gầm rú để hù dọa.

Nguyễn Tấn Thành bị bắt khi đang chuẩn bị trốn sang Campuchia theo đường mòn gần cửa khẩu Tho Mo

Lần này, khi chị Hạnh tiếp tục xịt nước xua đuổi, hắn không những không dời đi mà điều khiển xe bất ngờ lao thẳng về phía chỗ chị Hạnh đang đứng, ngay phía sau còn có một nhóm người đang ngồi gồm em ruột của Thành chị Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh năm 1983 và một cháu nhỏ là con của người em khác khiến chị Bé Sáu bị thương nặng, chị Hạnh cùng một người em gái và cháu nhỏ may mắn tránh được. Thấy chị Hạnh né tránh được cú đâm đầu tiên, Thành điên tiết lùi xe lại một khúc rồi nhấn ga tiếp tục chạy đụng vào người chị Hạnh lần thứ 2 rồi lần 3, nhưng do đầu xe của Thành húc vào 1 xe môtô nên một lần nữa chị Hạnh may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ. Riêng em gái của Thành là chị Bé Sáu được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu, nhưng đến 11 giờ 50 phút cùng ngày thì tử vong. Gây án xong, Thành điều khiển xe ôtô chạy trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã cử một tổ công tác xuống ngay hiện trường phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an xã Bến Cầu tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người xung quanh để mở hướng điều tra vụ án. Qua trích xuất camera an ninh, phát hiện Sau khi gây án, Thành chạy về nhà cất xe, rồi tiếp tục điều khiển xe môtô hiệu Sonic, BKS: 70 C1- 403.83 phóng thẳng hướng cửa khẩu Mộc Bài.

Xác định đối tượng từng có thời gian dài làm ăn buôn bán ở Campuchia, rất thông thạo đường mòn, lối mở nên chắc chắn đang tìm cách vượt biên để lẩn trốn, Thượng tá Huỳnh Văn Quang Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh một mặt yêu cầu trinh sát chia thành nhiều mũi phối hợp với Công an các xã bịt chặt đường mòn, lối mở. Ngoài ra, còn liên hệ với các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới tăng cường cảnh giác nếu phát hiện người đàn ông giống như trong ảnh đã được gửi kèm thì lập tức bắt giữ, trường hợp nghi vấn ngụy trang thì giữ lại đưa về Công an địa phương phối hợp điều tra.

Tiếp tục trích xuất camera an ninh dọc tuyến biên giới đã phát hiện trên đường chạy trốn đến gần cửa khẩu Mộc Bài, Thành rẽ trái theo tuyến đường vành đai biên giới qua Trảng Bàng đến xã Mỹ Quý thì dừng lại nói chuyện gì đó với một người đàn ông chạy xe ôm. Ngay lập tức thông tin được chuyển đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Tho Mo và đến 14 giờ ngày 1/12/2025 đã tóm gọn Thành bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra.

Vén màn bí mật

Tại cơ quan Công an, những ngày đầu, Thành khai do từng phụ giúp một người chủ thường xuyên xuất nhập hàng tiêu dùng qua biên giới, đầu năm 2003, sang Campuchia nhờ giới thiệu giúp việc làm. Sau thời gian ngắn làm thuê, Thành phát hiện nước suối đóng chai ở tỉnh S’vây Ren có giá bán cao gấp gần hai lần ở trong nước nên đã nhờ người quen giúp mở công ty rồi đặt hàng về bán. Thời gian sau, Thành còn đưa nước suối sản xuất ở trong nước sang bán. Khi kiếm được món lãi kha khá, Thành gửi tiền về nhờ mẹ là bà N.T.H đứng tên mua đất và giúp gọi thợ xây nhà tổng cộng trên 10 tỷ đồng. Thời gian sau, khi về nước, Thành gặp mẹ để xin lại nhà, nhưng bà H không những không trả, mà còn lôi kéo thêm chị ruột tên Hạnh cùng mấy người em gái đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tức giận vì những người thân trong gia đình lập mưu chiếm đoạt tài sản của mình, Thành nhiều lần gọi điện, nhắn tin sẽ không để yên nếu không trả lại nhà, thậm chí có lúc quá nóng đã nhắn hù dọa “nếu không trả tui sẽ giết các người…”.

Cũng theo lời khai của Thành, người mẹ ruột thịt của mình vì thiên vị các chị, em gái đã gom toàn bộ những đoạn ghi âm đối thoại qua lại và tin nhắn, năm 2007, bà H làm đơn tố cáo Thành ra tòa án ở Campuchia về hành vi dọa giết mẹ mình và sau đó anh ta bị tòa án tuyên phạt 48 năm tù về tội cố ý giết người. Đầu năm 2022, biết Thành chuẩn bị được giảm án, bà H cùng các con gái sang Campuchia thăm nuôi và hứa sẽ trả lại nhà đất cho Thành, tuy nhiên đến giữa năm, khi Thành được tha bổng, trở về nhà thì mẹ, chị và các em nhất quyết không chịu trả khiến cho gia đình liên tục mâu thuẫn. Việc này vừa làm rạn nứt tình cảm gia đình, vừa bị mất tài sản do chính mình làm ra khiến tinh thần bị ức chế trong nhiều năm và khi không chịu được nữa thì bột phát gây ra hành vi tông xe vào người thân. Một số người dân khi được hỏi, một mặt lên án hành vi tàn ác của Thành, mặt khác lại cho rằng vụ việc sẽ không dẫn đến kết cục bi thảm nếu những người trong gia đình trả lại tài sản cho anh ta… Chính lời khai của Thành cùng những gì anh ta gieo vào đầu bà con lối xóm khiến dư luận vừa giận anh ta về hành vi tàn độc đối với người thân, song số đông lại bất bình với cách hành xử của mẹ và những người thân đối với anh ta.

Nhận thấy có nhiều điều bất thường trong lời khai của Thành bởi thường trong trường hợp như vậy, sau khi gây tử vong và làm bị thương những người ruột thịt, đối tượng dù có nhẫn tâm đến mấy cũng có lúc biểu hiện thái độ ân hận, tiếc nuối, nhưng khi khai, mặt Thành lúc nào cũng lạnh lùng dồn mọi nguyên nhân lên đầu người thân nên cơ quan điều tra quyết định kiên trì đấu tranh. Ngoài ra, trinh sát còn xuống địa phương ghi nhận lại toàn bộ lời khai của những người xung quanh, những mối quan hệ của Thành và tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành

Đến đây thì màn kịch mà Thành dầy công dàn dựng đã được bóc trần bởi theo trình bày của bà H (mẹ ruột Thành), trước đây anh ta thường ăn chơi lêu lổng, thậm chí nhiều lần nợ tiền cờ bạc của đám cho vay nặng lãi, bà cũng phải vay mượn để bù đắp vào. Năm 2003, Thành theo người địa phương sang Campuchia làm ăn và có vài lần gửi tiền về nhà cho mẹ nhưng không nhiều. Tưởng Thành tu chí làm ăn, bà H rất vui mừng, muốn mọi người nhìn nhận sự thay đổi của con trai nên thỉnh thoảng có ai hỏi thì bà nói là tiền xây nhà, mua sắm đều có sự đóng góp của con trai. Thực chất số tiền Thành gửi về cho mẹ không đủ trả nợ cờ bạc mà trước đây anh ta gây ra. Do nhiều lần Thành gây hấn đòi tài sản, bà H đã ra xã nhờ chính quyền địa phương làm chứng sang tên cho anh ta một khu vườn trồng hàng ngàn cây dừa đang cho thu hoạch trái là đất do ông bà để lại, nhưng Thành vẫn chưa vừa lòng, đòi lấy luôn căn biệt thự vườn mà bà đang ở.

Khi biết lời khai của Thành và dư luận có nhiều điều không đúng với thực tế, chính quyền địa phương (xã Bến Cầu) đã cung cấp thêm thông tin. Theo đó, phát hiện mâu thuẫn gia đình leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến hệ lụy xấu, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các bên lên hòa giải, và mỗi lần như vậy, Thành thường tố cáo những người thân tìm cách khiêu khích, gây hấn để chiếm đoạt tài sản của anh ta. Tuy nhiên khi xã yêu cầu Thành chứng minh nguồn gốc tài sản thì Thành lảng tránh rồi nói rằng do nhiều lần gửi tiền về, mỗi lần một ít nên không nhớ rõ từng mốc thời gian và vì tin mẹ nên không ghi lại chi tiết tổng số tiền…

Đến lần hòa giải vào ngày 29/9 vừa qua, Thành nằng nặc tố cáo, buộc mẹ, chị và các em phải trả lại căn biệt thự vì trước đó từ năm 2003 - 2007 đã gửi số tiền tổng cộng 10 tỷ đồng về nhờ mẹ mua nhà đất, khi Trưởng Công an xã Bến Cầu giải thích rằng tiền làm ăn từ nước ngoài gửi về luôn được Nhà nước khuyến khích nên hầu hết thường chuyển qua ngân hàng hoặc xách qua cửa khẩu. Như vậy chắc chắn phải có hóa đơn chứng từ của ngân hàng hoặc từ cơ quan Hải quan cửa khẩu thì Thành ú ớ không thể cung cấp được. Tuy nhiên vấn đề này lại được mẹ của Thành là bà H chứng minh rất rõ ràng khi bà sang Campuchia buôn bán, mỗi lần mang tiền lãi về đều có chứng nhận của Hải quan cửa khẩu, và bà cũng chứng minh được số tiền mua đất xây biệt thự không hề có sự đóng góp của Thành.

Camera ghi lại cảnh Thành cố tình lao xe đâm tử vong em gái ruột

Khi tất cả những dữ liệu này được cơ quan điều tra đưa ra cho Thành xem thì anh ta mới giật mình, xin thay đổi lại lời khai, xác nhận mình đã bóp méo sự thật làm đảo lộn dư luận và bản thân đã gây ra thảm kịch gia đình. Theo đó, để chiếm toàn bộ tài sản của cha mẹ mà không chia cho chị và các em, nhân lúc bà H đang tìm cách vớt vát danh dự cho anh ta với bà con lối xóm thì Thành đã dựng ngay kịch bản rồi nương theo mẹ gieo vào đầu bà con dòng họ, xóm giềng rằng đứa con hư hỏng ngày nào đã thay đổi, chí thú làm ăn và gửi tiền về để nhờ mẹ mua đất xây biệt thự và rẫy trồng cây lâu năm. Đến khi màn hỏa mù này đã thấm vào đầu những người xung quanh, Thành lập tức đòi mẹ phải sang tên nhà đất cho mình và khi bị bà từ chối thì hăm dọa giết bà và người chị gái Nguyễn Thị Hạnh vì luôn phản đối âm mưu của anh ta. Để gây áp lực, Thành thường xuyên chạy xe ôtô đến trước cửa nhà chị Hạnh bóp còi inh ỏi và mỗi lần như vậy đều bị chị này dùng vòi nước xịt để xua đi. Đến ngày 30/11/2025 khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Thành quay đầu xe lao thẳng vào chị Hạnh với mục đích ban đầu là hăm dọa, nhưng sau đó không thể kiềm chế được bản thân nên sự việc diễn ra vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến án mạng cho người em gái và làm bị thương đứa cháu ruột còn nhỏ tuổi.