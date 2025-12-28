Cảnh sát hóa trang gần nhà hàng, ghi hình tài xế uống rượu bia vẫn lái xe

Từ 19h tối 27/12, ba tổ công tác kiểm tra vi phạm nồng độ cồn của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiệm vụ trên đường Nguyễn Khang.

Song song với lực lượng công khai, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai các tổ cảnh sát hóa trang, sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình các trường hợp uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện. Việc kiểm tra được thực hiện tại tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán bia, quán hát…

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, dịp cuối năm nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao, trong khi vẫn còn tình trạng người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện. Việc triển khai lực lượng hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, ngăn chặn tình trạng né tránh kiểm tra.

Sau 30 phút triển khai, tổ cảnh sát hóa trang phát hiện tài xế xe máy BKS 26K6-45XX vừa rời khu vực nhiều nhà hàng, có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia, nên thông báo cho tổ CSGT công khai dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế V.N. (SN 2004, quê Nghệ An) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,194 mg/L khí thở. Tài xế cho biết do nghĩ uống ít, đi quãng đường gần nên chủ quan điều khiển xe.

Với hành vi điều khiển xe máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở, tài xế V.N. bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tương tự, tài xế N.V.K. (quê Phú Thọ) bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn 0,364 mg/L khí thở. Tài xế cho biết sau buổi lao động mệt nhọc có uống vài cốc bia “cho mát”, không nghĩ sẽ vi phạm và cam kết rút kinh nghiệm, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trong tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai chốt kiểm soát “2 lớp” trên cùng một tuyến đường, với hai tổ công tác công khai cách nhau khoảng 500m để kịp thời ngăn chặn người vi phạm né tránh, bỏ chạy.

Trong 2 giờ kiểm tra, ba tổ CSGT đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, liên tục, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đơn vị cũng duy trì lực lượng hóa trang ghi hình để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.