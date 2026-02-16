Sau gần 19 giờ truy xét, bắt nghi phạm vụ án mạng xảy ra rạng sáng Valentine

Theo đó, lúc 1h30 ngày 14/2, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ mâu thuẫn có sử dụng hung khí khiến một người tử vong trên địa bàn.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an phường Việt Hưng tập trung điều tra, truy xét, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Sau quá trình tổ chức rà soát nhân chứng, truy vết đối tượng qua nhiều địa bàn, đến khoảng 20h cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Với thành tịch xuất sắc này, 2 tập thể và 5 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ngoài ra có 3 tập thể và 19 cá nhân thuộc các Đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Việt Hưng được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Việt Hưng.