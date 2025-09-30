Em gái vay tiền, cặp vợ chồng bị bắt cóc đưa vào rừng, ép cởi quần áo quay clip

Ngày 29/9, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Đắc Quảng (SN 1991, quê Hải Phòng) 18 năm tù chung cho 3 tội danh “Làm nhục người khác”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Hai bị cáo là đồng phạm với Lê Đắc Quảng gồm Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, quê Trà Vinh cũ) và Nguyễn Văn Được (SN 1992, ngụ TPHCM) lần lượt bị tuyên phạt mức án 15 năm tù và 13 năm tù cùng chung cho 2 tội danh “Cướp tài sản”, “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Bị cáo Nguyễn Văn Vinh tại phiên tòa.

Liên quan vụ án, một số nghi can không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đang truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, năm 2022, em gái chị T.A. vay của Nguyễn Văn Vinh và người đàn ông có biệt danh "Đại ca Bé" 700 triệu đồng với lãi suất 1% một ngày. Vinh và "Đại ca Bé" yêu cầu chị T.A. phải đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của em gái.

Khi em gái không còn khả năng trả lãi, chị T.A. đã thương lượng với Vinh và ‘Đại ca Bé’ xin miễn phần lãi và hứa trả mỗi tháng 100 triệu đồng tiền nợ gốc. Các chủ nợ trên không đồng ý, sai đàn em liên tục đe dọa chị T.A. và gia đình.

Tối 25/8/2022, vợ chồng chị T.A. đi dự sinh nhật bạn tại quán ăn ở quận Tân Phú (cũ) vừa ra về thì bị Vinh, Quảng và 3 người khác ập tới khống chế, đưa lên xe chở tới rừng cao su tại tỉnh Bình Phước (cũ).

Bị cáo Lê Đắc Quảng (phải) và Nguyễn Văn Được tại phiên tòa ngày 29/9.

Tại vườn cao su, nhóm của Vinh đánh đập, ép buộc vợ chồng chị T.A. cởi áo và quay video uy hiếp, nếu không trả tiền sẽ mang qua Campuchia.

Vợ chồng T.A. quỳ xuống van xin và gọi điện vay mượn nhiều người được 150 triệu đồng chuyển trả cho Vinh. Nhóm đối tượng buộc vợ chồng chị T.A. viết giấy xác nhận còn nợ 600 triệu đồng rồi mới cho các nạn nhân ra về.

Được thả, vợ chồng chị T.A. đã đến trình báo với cơ quan công an.