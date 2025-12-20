Khởi tố, bắt người chồng ở Đà Nẵng về hành vi sát hại vợ

Ngày 20/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tiến (SN 1986; trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/12, Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tố giác về vụ giết người xảy ra cùng ngày tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình. Kết quả điều tra xác định, Võ Văn Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc Luận (SN 1989) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11/12, khi chị Luận viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị Luận gây thương tích nặng. Chị Luận may mắn vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.

Hiện vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ.