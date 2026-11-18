Ngày 17/11, Công an xã Phú Lâm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Phú Lâm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi bất thường tại nhà riêng, lãnh đạo Công an xã Phú Lâm đã cử 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đang trong trạng thái không tỉnh táo, một tay cầm hai con dao, tay còn lại cầm một cây kéo kim loại.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Mặc dù được lực lượng công an và gia đình tích cực vận động, thuyết phục nhưng Tuấn không chấp hành mà dùng dao chém gây rách lòng bàn tay trái của chú ruột là ông Nguyễn Văn H. Sau đó, đối tượng cầm dao chạy ra khu vực hàng rào tấn công tổ công tác, làm Thiếu tá Lê Thanh Nhã (cán bộ Công an xã Phú Lâm) bị thương ở mu bàn tay trái và rách trang phục Công an nhân dân.

Thương tích ở bàn tay trái và trang phục bị rách của cán bộ Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, tổ công tác đã kịp thời áp sát, khống chế, tước hung khí và đưa Tuấn về trụ sở làm việc nhằm ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây thương tích cho những người xung quanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.