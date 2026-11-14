Tung tin đồn đi đánh Pickleball lây nhiễm HIV, 2 người bị Công an mời làm việc

Sáng 14/11, Thiếu tá Trần Như Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an đang phối hợp cùng chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin liên quan đến tin đồn trên địa bàn xã có một cá nhân sau khi tham gia chơi Pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác tại khu vực huyện Cư Kuin cũ, trong đó có địa bàn xã Ea Ning để xử lý theo quy định.

Công an xã Ea Ning tiến hành làm việc với cá nhân chia sẻ, bình luận thông tin không đúng sự thật.

Theo Thiếu tá Quỳnh, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng một cá nhân sau khi tham gia chơi Pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận và chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận. “Trước diễn biến trên, UBND xã Ea Ning đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp nắm bắt tình hình, rà soát và xác minh những thông tin đang lan truyền. Qua trao đổi với Trung tâm Y tế xã, Công an xã Ea Ning xác nhận, đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận cơ sở xác thực đối với những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội”, Thiếu tá Quỳnh cho hay.

Chính quyền xã Ea Ning họp, rà soát thông tin về vụ việc.

Thiếu tá Quỳnh cho biết thêm, liên quan đến vụ việc, Công an xã Ea Ning đã tiến hành mời 2 người có liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. Hiện Công an xã đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định. “Để tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, Công an xã Ea Ning khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Cần tránh việc truyền tai, đăng tải những nội dung có thể ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân”, Thiếu tá Quỳnh khuyến cáo.

Công an xã Ea Ning đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan. Trường hợp phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân hoặc tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.