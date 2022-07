Thông tin mới vụ nam thanh niên chém chủ tịch thị trấn, hung hãn đuổi chém công an

Chém chủ tịch UBND thị trấn, trong quá trình bỏ chạy, Tạ Quang Minh (Tuyên Quang) còn vung dao đuổi theo, doạ chém nhiều cảnh sát.

Sáng nay 22-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Minh (33 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Tạ Quang Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều 20-7, Minh đến trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương đòi tiền công sửa chữa băng-rôn do Minh đã thi công trước đó.

Trong quá trình trao đổi với Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Minh đã dùng dao chém vào tay của Chủ tịch UBND thị Trấn Sơn Dương rồi chạy ra ngoài định bỏ đi.

Người đàn ông đuổi chém cảnh sát - Ảnh cắt từ clip

Khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn, Minh đã vung dao đuổi theo, đe doạ chém nhiều cảnh sát, đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ đi. Ít phút sau, thanh niên này bị cảnh sát khống chế, thu giữ hung khí.

