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Sau cuộc gọi lúc đêm khuya, cô gái 21 tuổi mất tích bí ẩn, gia đình thấp thỏm tìm kiếm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau cuộc gọi cuối cùng thông báo đang đứng ở khu vực cầu Đồng Nai vào khoảng 22h đêm 10/7, cô gái 21 tuổi bất ngờ mất liên lạc. Gia đình nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, công an đã phát thông báo khẩn truy tìm tung tích.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/07/2026 06:02 AM (GMT+7)
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