Sau cuộc gọi lúc đêm khuya, cô gái 21 tuổi mất tích bí ẩn, gia đình thấp thỏm tìm kiếm
Sau cuộc gọi cuối cùng thông báo đang đứng ở khu vực cầu Đồng Nai vào khoảng 22h đêm 10/7, cô gái 21 tuổi bất ngờ mất liên lạc. Gia đình nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, công an đã phát thông báo khẩn truy tìm tung tích.
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Sau gần hai ngày mất liên lạc, người đàn ông ở xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Trước đó,...
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/07/2026 06:02 AM (GMT+7)