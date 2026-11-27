Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.Tr (sinh năm 2001), T.V.S (sinh năm 2003) và H.Đ.D (sinh năm 2005). Các đối tượng bị điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23/11/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo của Công an xã Cường Lợi. Gia đình cháu N.N (sinh năm 2011, trú tại địa phương) trình báo cháu bị một nam thanh niên quan hệ tình dục khi chưa đủ 16 tuổi.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với đối tượng.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ những người liên quan.

Công an Thái Nguyên cho biết, kết quả xác minh cho thấy cháu N.N quen biết và nảy sinh tình cảm với các đối tượng thông qua Facebook. Trong những khoảng thời gian khác nhau từ tháng 6 đến tháng 11/2026, các đối tượng nhiều lần quan hệ tình dục với cháu.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, những người liên quan đã khai nhận hành vi của mình. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và quy định của pháp luật, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam cả 3 đối tượng để tiếp tục làm rõ.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại từ những mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý, định hướng con em khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.