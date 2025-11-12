Khởi tố học sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Chiều 12-11, VKSND Khu vực 1- tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương về tội cố ý gây thương tích (theo điểm a, khoản 4, điều 134 BLHS).

Người thân đau buồn trước di ảnh học sinh lớp 9 tử vong.

Bị can Phương (18 tuổi, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), học sinh lớp 11, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11 giờ 25 phút trưa 24-9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, giữa Phương và em Nguyễn Khâm Mạnh (học lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc, trú xã Cẩm Lạc) có mâu thuẫn nhau. Tại đây, Phương đã dùng gậy gỗ tấn công khiến em Mạnh bị thương tích nặng, phải đi mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh rồi chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu, điều trị.

Đến ngày 30-10, do bị chấn thương sọ não quá nặng, em Mạnh đã trút hơi thở cuối cùng. Kết quả giám định xác định nguyên nhân em Mạnh tử vong là do bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não.