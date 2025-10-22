Khởi tố 2 người lái ô tô truy đuổi, chặn xe cảnh sát giao thông

Ngày 22-10, Viện KSND khu vực 13 tỉnh Gia Lai, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Lương Ngọc Thạch (52 tuổi) và Lê Hữu Quang (33 tuổi, cùng ngụ thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố hai bị can về tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA.

Như PLO đưa tin, ngày 15-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bị Thạch và Quang điều khiển xe ô tô bán tải 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi, ép chặn, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Hai người này còn tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ, làm ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ngô Mây – Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau đó, Công an phường An Khê triển khai lực lượng đến hiện trường, lập biên bản sự việc và đưa hai người này cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.