Hai vợ chồng điều hành sới gà quy mô lớn trong rẫy cao su

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành phân loại hơn 40 đối tượng, lập hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, từ quá trình quản lý địa bàn, Công an xã Thạnh Bình phát hiện tại khu vực rẫy cao su trên khu vực ấp Thạnh Lợi xuất hiện nhiều đối tượng từ các nơi di chuyển bằng xe ô tô, xe gắn máy tụ tập quanh một chòi dã chiến gây mất an ninh trật tự nên tiến hành xác minh.

Sới gà được Lâm đặt tại một rẫy cao su vắng người.

Khoảng tháng 8/2025, phát hiện khu vực rẫy cao su thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình rộng lớn vắng người qua lại, chỉ có một tuyến đường độc đạo, Trần Văn Lâm (SN 1972) bàn bạc cùng vợ là Nguyễn Thị Siêng (SN 1974) tổ chức sới gà ăn tiền để thu lợi bất chính. Biết rẫy cao su do bà T.T.L. làm chủ không người trông coi nên 2 vợ chồng Lâm chọn rẫy này để dựng chòi dã chiến, lập 2 sới gà.

Sới gà thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt.

Lâm mua bộ lồng, ghế ngồi, đồng hồ xem giờ, cân đồng hồ, các dụng cụ bó cựa gà đồng thời mua thực phẩm nước uống trữ sẵn để phục vụ cho các đối tượng tham gia cá cược. Sau đó, Lâm trực tiếp liên hệ với các đối tượng cộm cán, chuyên sát phạt ăn thua bằng hình thức đá gà để kêu gọi, lôi kéo nhiều đối tượng từ các nơi đổ về đây tham gia.

Chòi dã chiến đặt sới gà nằm giữa rẫy cao su, nếu bị phát hiện các đối tượng dễ dàng thoát đi từ nhiều hướng. Để qua mắt lực lượng chức năng, Lâm không tổ chức cho các đối tượng hoạt động hằng ngày mà tổ chức vào các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần từ 8 giờ đến 16 giờ.

Các chủ gà tự liên hệ với Lâm để hẹn lịch sát phạt. Lâm trực tiếp cân gà, cáp kèo, làm trọng tài và thu tiền xâu mỗi độ gà 500 ngàn đồng/ trận. Các đối tượng tham gia đá “hàng sáo” bên ngoài tự cáp kèo với nhau rồi ghi vào phơi giấy viết do Siêng cung cấp, Lâm không trực tiếp thu tiền.

Tang vật vụ đá gà, ăn thua bằng tiền.

Do sới gà hoạt động ở khu vực vắng, Siêng vừa làm nhiệm vụ chung chi tiền thắng thua còn trực tiếp bán đồ ăn, thức uống, giấy viết cho các con bạc. Từ khi hoạt động đến nay, mỗi ngày 2 vợ chồng Lâm thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Xác định đây là sới gà thu hút nhiều đối tượng từ các tỉnh thành đổ về, sát phạt ăn thua bằng số tiền lớn Công an xã Thạnh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động lên kế hoạch triệt phá. Sau khi nắm được quy luật hoạt động của sới gà trên, hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt bao vây rẫy cao su, đột kích bất ngờ khiến hàng chục đối tượng trong sới gà không kịp trở tay.

Các tổ công tác bắt giữ 40 đối tượng liên quan, thu 135 triệu đồng tiền mặt trên sới gà, 5 xe ô tô, 24 xe gắn máy, 40 ĐTDĐ, 10 con gà, cân đồng hồ, sổ sách ghi chép và nhiều tang vật liên quan.