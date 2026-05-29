“Ông trùm” đường dây cờ bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia lĩnh án tù nghiêm khắc

Theo đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội, đối tượng cầm đầu đường dây dánh bạc này) 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Quang Huy (SN 1979, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) cùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) bị tuyên phạt 7 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) phải lĩnh 5 năm tù về cùng tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại tòa.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Đánh bạc”.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.

Thấy trang web hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, Việt bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều “con bạc”. Trong đó, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các “con bạc” để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu…

Sơn sau đó liên hệ với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore) để thiết lập lại trang “Bóng X9”. Đến đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt và Sơn lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88”.

Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của “con bạc”.

Từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại 2 địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tháng 1-2023, Việt thuê Trương Đình Thanh Quang và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc phát trực tiếp (livestream) các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội, nhằm lôi kéo “con bạc” tham gia đặt cược qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “EX88”.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Trương Đình Thanh Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream (khoảng 5 buổi/tuần, trong khung giờ từ 21 giờ 00 đến 2 giờ 00 ngày hôm sau), giới thiệu, lôi kéo các “con bạc” tham gia cá cược tại 3 trang web trên để giúp sức cho Mai Anh Việt tổ chức đánh bạc. Bị cáo Quang được hưởng lợi tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Việt còn giao cho 14 đối tượng khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn các “con bạc” đánh bạc. Trong đó, “ông trùm” phân công Nguyễn Thị Ngọc Chi quản lý nhóm, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn “con bạc” mở tài khoản đánh bạc; thực hiện giải đáp việc nạp tiền, rút tiền của “con bạc” thông qua mạng xã hội Telegarm…

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt nhau là hơn 4.000 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc, sau khi trừ các khoản chia cho đồng phạm và các khoản chi phí sinh hoạt khác, Việt chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi để rửa tiền.