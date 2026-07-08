Đà Nẵng bóc gỡ đường dây cá độ World Cup giao dịch gần 10 tỷ đồng

Ngày 8/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá World Cup 2026, tạm giữ hình sự 8 đối tượng, bước đầu xác định số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Khoa (SN 1981, trú phường An Khê) nhận và quản lý tài khoản Agent, sau đó giao cho Lê Phước Tú (SN 1966, trú phường Thanh Khê) điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Tú chia tài khoản Agent thành 9 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng một tài khoản để cá độ, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận, Hồ Duy Hưng, Nguyễn Hoàng Xuân và Lê Văn Tín tham gia cá cược bóng đá.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định từ đầu tháng 6/2026, Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, trú phường Thanh Khê) cũng nhận một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc. Hòa chia thành 6 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng 2 tài khoản, số còn lại giao cho Linh Trung Hải cùng một số đối tượng khác tham gia cá độ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6 đến 2/7/2026, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.