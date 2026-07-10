Bí mật giấu trong loa máy tính bại lộ khi "đụng" Công an

Trước đó, vào ngày 25-6-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Nghĩa Đô (Hà Nội) phát hiện Hoàng Ngọc Khanh (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Cao Bằng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong một hộp loa máy tính do Khanh mang theo có cất giấu nhiều túi nilon chứa viên nén và tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng viên nén (thường gọi là "kẹo") và Ketamine đang được mang đi bán cho khách.

Ma túy được đối tượng giấu trong chiếc loa máy tính nhằm qua mắt lực lượng Công an

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Ngọc Khanh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều túi chứa ma túy dạng viên nén, tinh thể và chất bột nghi là ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra từ lời khai của đối tượng, Công an phường Nghĩa Đô xác định trước thời điểm bị bắt giữ, Khanh vừa giao ma túy cho một khách mua trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ Hà Xuân Anh Đức (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Tang vật thu giữ gồm 3 viên nén màu hồng và 1 túi bột màu vàng nghi là ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là 113,770 gam.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; tạm giữ hình sự Hà Xuân Anh Đức về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng cùng số ma túy có liên quan

Qua vụ việc, Công an phường Nghĩa Đô khuyến cáo các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như ngụy trang ma túy trong hàng hóa, đồ điện tử và các vật dụng sinh hoạt nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.