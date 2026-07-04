Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 20 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để tổ chức cá cược bóng đá với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 0626B để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động 8 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (SN 1980, trú phường Hải Châu) là người nhận tài khoản Master từ cấp trên, sau đó chia thành 4 tài khoản Agent giao cho Trần Quốc Quang (SN 1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (SN 1980, trú phường Hòa Cường) và Nguyễn Đăng Hoàng Linh (SN 1973, trú phường Hải Châu) quản lý để tổ chức đánh bạc. Riêng Việt trực tiếp quản lý một tài khoản Agent để tổ chức và tham gia đánh bạc.

Từ các tài khoản Agent, các đối tượng tiếp tục phân chia thành 16 tài khoản Member giao cho nhiều người chơi sử dụng để đặt cược các trận bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong thời gian từ ngày 1/6 đến 2/7, hệ thống cá độ này ghi nhận lượng giao dịch hơn 1 triệu "đô" (đơn vị quy ước trong cá cược). Với tỷ lệ quy đổi từ 15.000 đến 50.000 đồng/đô, tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 20 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Trung Việt. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Trong đó, Trần Trung Việt bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (SN 1983, trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (SN 1970, trú phường Cẩm Lệ) bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 12.000 trang tài liệu, dữ liệu điện tử cùng nhiều tang vật, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang truy xét Nguyễn Đăng Hoàng Linh, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.