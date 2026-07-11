Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) vừa bắt giữ một đối tượng tổ chức ghi kèo cá độ bóng đá World Cup 2026, thu giữ 2 điện thoại di động và 1 máy tính bảng được sử dụng phục vụ hoạt động đánh bạc.

Đang chốt tiền thắng thua cá độ World Cup 2026 thì bị bắt quả tang. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo cơ quan công an, khoảng 11h15 ngày 6/7, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phường Hải Châu bắt quả tang T.Q.H. (SN 1973, trú chung cư Nguyễn Đức Cảnh) đang tổng hợp tiền thắng, thua và ghi kèo cá độ bóng đá cho nhiều người.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 điện thoại di động và 1 máy tính bảng là phương tiện phục vụ việc tổ chức cá độ.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hải Châu tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức là hành vi đánh bạc trái phép. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 10 năm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cổ vũ bóng đá văn minh và nói không với cá độ.