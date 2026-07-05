6 người bị bắt vì tổ chức cá độ bóng đá qua mạng

Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh) đã liên hệ với một đối tượng qua mạng Internet để lấy tài khoản cá độ cấp độ Agent (đại lý) trên trang web 365cacuoc.com. Sau đó, Hợp chia nhỏ tài khoản này thành các trang Member (thành viên) rồi giao lại cho các đối tượng khác để tham gia sát phạt. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này bước đầu được xác định lên đến hàng tỷ đồng.

6 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Qua quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây bao gồm: Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Lưu Viết Khương (SN 1990, trú tại Xóm Cầu - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại Thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại Hữu Trung, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, trú tại Đội 4 Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại Số 56 ngách 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, TP Hà Nội). Theo cơ quan công an, tất cả các đối tượng này đều là lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.