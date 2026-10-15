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Giết người sau chầu nhậu

Sự kiện: Tin pháp luật

Lao vào can ngăn, anh N. bị Đinh Xuân Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái, dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Xuân Sâm (SN 1984, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi giết người.

Đinh Xuân Sâm tại cơ quan cảnh sát điều tra.&nbsp; Ảnh: CAQT.

Đinh Xuân Sâm tại cơ quan cảnh sát điều tra.  Ảnh: CAQT.

Tối 11/10, Đinh Xuân Sâm đến quán Lương Sơn Bạc (thuộc địa phận thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch) uống bia cùng nhóm người địa phương. Quá trình nhậu, Sâm gặp anh H.S.N., cả hai người này có mâu thuẫn từ trước nên xảy ra cãi vã. Trong nhóm nhậu có anh Nguyễn Duy Đặng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Khi nhóm người ra về, Đinh Xuân Sâm chặn đường Nguyễn Duy Đặng dẫn đến xô xát. Anh N. chạy đến can ngăn bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện sau đó.

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Theo Hùng Trần ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 19:21 PM (GMT+7)
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