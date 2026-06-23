Giam lỏng người thân để trừ tà, 3 chị em ruột bị phạt tù

Ba chị em ruột Nguyễn Thị Hoài Diễm (42 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Lan (38 tuổi) và Nguyễn Tự Tín (35 tuổi, trú phường Mũi Né) bị TAND khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật, theo Điều 157 Bộ luật Hình sự, chiều 22/6.

Hai đồng phạm Nguyễn Hồng Tâm và Trần Hữu Tình, lĩnh lần lượt 1 năm 3 tháng và 1 năm 6 tháng tù treo. Họ đã được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như trình độ hạn chế, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vai trò chủ mưu của các bị cáo trên.

Đây là vụ án liên quan chị Trần Thị Bích Dung (vợ Tín) bị gia đình chồng giam lỏng, đánh đập trong nhiều ngày để "trừ tà ma", từng gây chấn động dư luận địa phương hai năm trước.

Các bị cáo tại phiên toà, ngày 22/6. Ảnh: Nguyễn Tư

Theo cáo trạng, từ 4/12/2023 đến 14/1/2024, Lan và Diễm cho rằng em dâu bị tà ma nhập, có thể gây hại cho gia đình nên đã giam lỏng chị Dung trong căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy, không cho ra ngoài.

Họ thuê Trần Hữu Tình, 34 tuổi và Nguyễn Hồng Tâm, 51 tuổi, thay phiên nhau canh giữ em dâu, chỉ được ở trên phòng riêng và xuống khu vực nhà bếp, vệ sinh ở tầng dưới. Lúc Tình và Tâm không làm việc này nữa, Lan và Diễm đã thay nhau canh giữ nạn nhân.

Đến ngày 18/4/2024, khi được cho đi về nhà mẹ ruột để lấy giấy tờ, chị Dung đã trốn thoát và đến Công an phường Phú Thủy trình báo vụ việc.

Lan, Diễm, Tín được xác định giữ vai trò cầm đầu, đã thuê, chỉ đạo Tình, Tâm giữ chị Dung trái pháp luật, nên hành vi của họ là phạm tội có tổ chức.

Ngoài ra, từ tháng 3 đến giữa tháng 4/2024, nạn nhân còn bị chồng và hai chị chồng dùng chày gỗ, cối... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục để trừ tà, tổng tỷ lệ tổn thương 20%.

Vụ án từng được TAND TP Phan Thiết (cũ) đưa ra xét xử hồi tháng 6/2025, nhưng trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Chồng của nạn nhân bị bắt sau đó.