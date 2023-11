Lật tẩy chiêu thức “trục vong, trừ tà” của những kẻ tự xưng “nhà ngoại cảm”

Vào cuộc điều tra, đến ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức trên.

Tại Cơ quan Công an, Trần Minh Hùng (SN 1958, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lý (SN 1975, ngụ thị xã Phú Mỹ) khai nhận quen nhau từ tháng 2/2023, đến tháng 4/2023 thì kết hôn và ở cùng nhau tại phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ).

Trần Minh Hùng và Nguyễn Thị Lý tại cơ quan điều tra.

Tháng 9/2023, Hùng bỗng nhiên “khoe” với Lý là mình có khả năng ngoại cảm, có thể xem được vong hồn, hài cốt, trừ tà ma. Sau đó, Lý đi chụp hình các ngôi nhà gần nơi mình đang ở cho Hùng xem, hoặc gọi qua video call cho Hùng nhìn những căn nhà này. Thông qua hình ảnh, mặc dù không có khả năng gì nhưng Hùng vẫn phán chỉ những nhà nào có hài cốt, vong hồn, âm khí tồn tại… Và từ những lời phán chỉ không có căn cứ của Hùng thì Lý đã tự tìm số điện thoại hoặc trực tiếp đến nơi gặp những người chủ này để đưa ra những lời nói vô căn cứ, phóng đại thêm để hù dọa rằng nếu không thuê “thầy” giải trừ những hiện tượng trên thì tính mạng, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, công việc làm ăn sẽ không gặp may mắn...

Do tin những lời nói của Lý đưa ra nên những người bị hù dọa đã rất hoang mang, lo sợ, mất ăn mất ngủ, từ đó nhờ Lý tìm người là “thầy” đến để hóa giải. Sau đó, dù không có năng lực ngoại cảm, nhưng khi được mời đến nhà của các nạn nhân, Hùng vẫn thực hiện các nghi thức hành lễ mà đối tượng tự nghĩ ra từ việc học theo các sách phong thủy và cả trên mạng xã hội để thực hiện hành vi trừ tà ma, giải thoát vong hồn, hài cốt của những căn nhà này.

Đáng nói, trước khi liên hệ với gia chủ, Hùng hướng dẫn Lý cách đặt vấn đề về tiền lễ, theo đó với người dân thì lấy từ 20 triệu đồng trở xuống, còn các công ty, doanh nghiệp thì lấy từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Hùng nói như vậy để Lý biết được số tiền cụ thể nhằm đặt vấn đề trước với người khác khi có người nhờ.

Ngày 1/11, Lý đi cùng “thầy” Hùng và một người thợ hồ được Lý thuê tên Đ.T.L (SN 1988, quê tỉnh Kiên Giang) đến nhà của bà Đ.T.S (SN 1974, cư trú phường Mỹ Tân, thị xã Phú Mỹ) để thực hiện việc trừ tà ma, trục vong hồn theo “thỏa thuận”. Tại đây, cả ba gặp chị S. (SN 1987, thường trú tỉnh Long An, là em của bà Đ.T.S) và chị B. (SN 1992, quê tỉnh Quảng Ngãi, là nhân viên của bà Đ.T.S) đang ở nhà. Thời điểm đó, bà Đ.T.S không có ở nhà vì trước đó bà có việc bận nên đã ra ngoài… Lúc này, Hùng tự nhận mình là “thầy” biết xem về phong thủy và giải được vong hồn nên đi cùng Lý và Đ.T.L vào trong nhà.

Để “làm phép”, Hùng đã sử dụng một số đồ vật được Hùng nghĩ ra và tự chế. Sau đó, Hùng dùng các đồ vật trên để cảm xạ các vị trí trong nhà bà Đ.T.S để tìm hài cốt, vong hồn. Được khoảng 10 phút, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng Hùng giả vờ nói đã phát hiện dưới nền nhà trong phòng ngủ của bà Đ.T.S, sát bờ tường là nơi đang chôn cất hai hài cốt của hai vong hồn. Sau đó, Hùng thực hiện các nghi lễ do Hùng tự “sáng tạo” để trục vong trong nhà bà Đ.T.S.

Sau khi làm xong thì Hùng và Lý nói Đ.T.L thu dọn đồ đạc để ra về thì chị S. gọi Lý và Hùng lại và đưa cho Lý một bọc tiền có 200 triệu đồng. Lý có đếm và xác nhận đã nhận đủ số tiền trên. Sau đó, Lý nói với những người có mặt tại nhà bà Đ.T.S biết trong số tiền 200 triệu đồng này có 150 triệu đồng là tiền trả công cho ông Hùng và Lý đến xem và giải trừ tà ma, vong hồn cho ba chỗ ở và kinh doanh nêu trên của bà Đ.T.S, còn 50 triệu đồng là tiền mua đá phong thủy cho bà Đ.T.S...

Ngay lúc đó thì Công an ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các đối tượng Lý và Hùng đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản nêu trên và đưa về trụ sở làm việc. Ngoài vụ việc nói trên, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định vợ chồng Lý - Hùng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác cũng với chiêu thức trên. Các nạn nhân của vợ chồng này cũng ở trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Họ đã phải trả số tiền từ 5 đến gần 20 triệu đồng cho vợ chồng này sau khi tin vào những lời hù dọa vô căn cứ…

Cơ quan Công an các địa phương đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng mê tín dị đoan, nhất là không nên chọn những phương pháp chữa bệnh “hoang đường” để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra như trên.

Vụ án đau lòng từ việc mê tín dị đoan theo kiểu “trừ quỷ” của hai chị em ruột

Trong thời gian ngắn, với quyết tâm tích cực phá án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng làm rõ vụ án giết người gây xôn xao dư luận ở ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng. Nỗi đau vụ án rất lớn, vì mê tín dị đoan mà thủ phạm nhẫn tâm sát hại hai người thân trong gia đình.

Khoảng 10h50 ngày 24/10, Công an thị xã Trảng Bàng nhận được tin báo của người dân, xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại nhà bà Trần Thị B. (SN 1949, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng). Khi CBCS đến hiện trường thì phát hiện anh Mai Trọng T. (SN 1993, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) tử vong. Phát hiện gần đó là thi thể cháu bé 2 tuổi tên Đặng Trọng Q. (con anh T).

Lúc đầu, Mai Thị Nhớ (SN 1973, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) và Mai Thị Tuyền (em Nhớ, SN 1980, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) không thừa nhận hành vi giết người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng nhanh chóng điều tra tỉ mỉ hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi để ràm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Nhiều tổ điều tra viên, trinh sát sàng lọc các mối quan hệ của các nạn nhân; cũng như mời gần 20 người trong gia đình bà B. đến lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. Trong đó, điều tra viên tập trung đấu trí với hai đối tượng Nhớ và Tuyền. Bởi lẽ, cả hai có nhiều mâu thuẫn trong lời khai liên quan đến vụ án mạng trên. Từ đó, cả hai chị em Nhớ mới phải cúi đầu nhận tội và khai báo thành khẩn về quá trình “quỷ nhập”, sát hại em và cháu ruột.

Tại cơ quan Công an, Nhớ khai nhận: Đối tượng là con thứ 3 của bà B. Gần đây, Nhớ nói với người thân trong gia đình rằng, cha ruột đã chết nhập hồn vào người mình và có khả năng truyền đạt lời răn dạy của cha. Đáng lưu ý, hai cha con anh T. đã bị người khác bỏ bùa. Do vậy, Nhớ thay lời “cha” đã mất kêu tập hợp con, cháu về nhà bà B. để làm lễ xá tội, giải bùa. Nghĩ là làm, Nhớ đã gọi điện cho 22 người (gồm, các anh, em, con cháu trong gia đình) tập trung tại nhà bà B. Nhớ đóng cửa và cùng Tuyền đốt nhang làm lễ giải hạn, còn những anh, em con cháu thì quỳ lạy.

Sau đó, Nhớ và Tuyền tự nói có quỷ nhập về kêu tất cả mọi người trong gia đình trùm mềm nằm dưới sàn nhà để chúng cúng bái người đã khuất. Ban đầu, Nhớ cho rằng, có 6 người trong gia đình bị quỷ nhập và cần phải làm phép ngay để giải tà. Theo đó, Nhớ làm phép bằng cách dùng muỗng cạy miệng từng người đổ rượu, mớm trái cam cho ăn và dùng nhang đang cháy quơ xung quanh người, thổi hơi nóng; đồng thời, dụi nhang đang cháy vào miệng, rồi dùng tay đánh vào ngực, mặt nạn nhân để giải bùa.

Chưa dừng lại, Nhớ không cho mọi người trong gia đình ra ngoài, vì cho rằng quỷ sẽ nhập trở lại. Để hỗ trợ chị ruột “làm phép”, Tuyền dùng dao múa, chặt chém các đồ vật trong nhà. Đến 10h ngày 24/10, Nhớ cho rằng, cha con anh T. đã bị quỷ nhập lại, nên kêu Tuyền đè hai cha con nạn nhân để tiếp tục làm phép, đuổi tà.

Nhớ khai nhận thêm, cả hai đổ rượu, nước trà, vắt nước cam, nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng hai cha con T, rồi sẽ móc họng để cho các nạn nhân nôn ói. Mặc cho hai cha con anh T. giãy giụa, Nhớ và Tuyền vẫn tiếp tục thực hiện việc trên nhiều lần đến khi nạn nhân tử vong. Thấy vậy, mọi người trong gia đình hốt hoảng tông cửa bỏ chạy ra ngoài, còn chị em Nhớ vẫn tiếp tục ngồi bên trong cho đến khi cơ quan Công an phát hiện sự việc.

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo, cách “làm phép đuổi tà” của các đối tượng trên là phản khoa học và gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Do mê tín dị đoan, chúng có tinh thần hoang tưởng và nghĩ mình là người cõi trên. Đề nghị người dân phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mê tín dị đoan thì báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan Công an gần nhất để kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng, tránh để xảy ra án mạng đau lòng.

