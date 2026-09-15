Giả danh lãnh đạo gọi điện can thiệp vi phạm giao thông để chiếm đoạt tiền

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Chất (SN 1981, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CAHT.

Theo điều tra, Chất đưa ra các thông tin gian dối, tự xưng là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh... có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông cho các nhà xe vi phạm và yêu cầu lái xe đóng tiền cho Chất.

Khi tài xế lưu thông trên đường bị tổ CSGT dừng xe kiểm tra, tài xế gọi điện cho Chất nhờ can thiệp. Chất sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai với các chức vụ khác nhau, đều là những người có chức vụ, quyền hạn lớn, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an, để gọi điện can thiệp việc xử lý vi phạm (nếu có) của tổ CSGT.

Việc tổ CSGT xử lý như thế nào, Chất không quan tâm. Kể cả khi tài xế bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, ngay sau đó Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền cho mình để cảm ơn "người này, người kia".

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Chất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại trên cả nước, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.