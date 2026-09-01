Gã đàn ông nổ súng bắn thiếu nữ sau cuộc nhậu ở Hà Nội rồi bỏ trốn

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Hùng (SN 1985, ở Hải Phòng) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 17h ngày 8/4/2015, Hùng cùng một số người tổ chức ăn uống tại hồ câu “Quang Béo”, ở xã Sóc Sơn, Hà Nội của anh Hoàng Xuân Quang (SN 1985).

Trong số những người chung vui có anh Nguyễn Nhân M. (SN 1999, ở Đống Đa, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị P. (SN 1999, ở Phú Thọ).

Theo cáo buộc, sau buổi nhậu, khi mọi người đang ngồi uống nước, nói chuyện, vào khoảng 22h15 cùng ngày, Đặng Văn Hùng nói với chị P.: “Mày đi chơi với M. rồi dạy nó trò chơi hai người”.

Lúc đó, thiếu nữ tên P. hiểu ý là đi quan hệ tình dục với anh M. nên không đồng ý. Do bực tức việc chị P. không đi với M. nên Hùng lấy ra khẩu súng tự chế (loại súng hoa cải) ở dưới khe đệm gần với vị trí Hùng đang ngồi.

Bị can lấy viên đạn lắp vào súng rồi giơ lên trước mặt chị P. và nhiều lần yêu cầu chị phải đi với anh M. nhưng chị P. vẫn nhất định không đồng ý. Lúc đó, Hùng đưa nòng súng vào sát vùng ngực bên phải chị P. và bóp cò làm chị P. bị chảy máu, ngã xuống đất.

Thấy vậy, Hùng đặt súng xuống phản và nói mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một người đàn ông điều khiển xe máy chở Hùng bế chị P. đến cấp cứu, còn anh M. điều khiển xe máy chở anh Dương Đại H. (SN 1995, ở Hà Nội) theo sau…

Quá trình bác sĩ cấp cứu cho chị P., Hùng nghe nhân viên y tế nói sẽ thông báo sự việc với Cơ quan Công an nên Hùng bảo anh M. đưa xe máy để bị can đi về hồ câu.

Về đến hồ câu, Hùng bảo người lau dọn vết máu, còn anh ta nhặt khẩu súng vứt xuống hồ câu rồi đi bộ ra đường quốc lộ 18, bắt xe khách đi thị xã Móng Cái (cũ), Quảng Ninh bỏ trốn.

Về phía nạn nhân, ngày 9/4/2015, chị P. được chuyển viện và đến 13/5/2015 chị được xuất viện. Chị P. giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại 89% sức khỏe. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã phối hợp điều tra vụ án.

Đến ngày 2/1/2026, Đặng Văn Hùng bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận hành vi phạm tội. Về nguồn gốc khẩu súng và viên đạn, anh ta khai nhặt được.

VKSND TP Hà Nội cho rằng, 5 viên đạn ghém không phải là vũ khí quân dụng nên không có căn cứ xử lý đối với Đặng Văn Hùng về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.