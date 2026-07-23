Dùng kiếm chém người sau trận bóng đá giao hữu

‎Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với B.T.B.A (sinh năm 2010, cư trú tại đường Trần Quý Cáp, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.Q.Đ (sinh năm 2010, cư trú tại đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cùng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với B.T.B.A. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 08/3/2026, anh N.T.B (sinh năm 2007, trú xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn đến sân bóng đá mini trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá để đá bóng giao hữu với đội của B.T.B.A.

Trong lúc thi đấu, P.Q.Đ (đi cùng đội của B.A) vô tình bị bóng đá trúng người nên hai bên xảy ra cự cãi. Dù mâu thuẫn đã được can ngăn và đội của N.T.B xin lỗi, Đ vẫn bực tức, điều khiển xe mô tô về nhà lấy một thanh kiếm rồi quay lại sân bóng.

Sau đó, B.A yêu cầu Đ chở về nhà mình lấy thêm một thanh kiếm để quay lại tìm N.T.B. Khi trở lại sân, B.A dùng kiếm đuổi chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay của N.T.B, rồi cùng Đ rời khỏi hiện trường bằng xe mô tô.

Theo kết luận giám định pháp y ngày 22/5/2026, tỷ lệ tổn thương cơ thể của N.T.B là 63%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.