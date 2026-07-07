Thách thức và rủ đánh nhau, một người bị chém tử vong

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định tạm giữ đối với Danh Phong, sinh năm 1990, cư trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang về hành vi "Giết người".‎

Kết quả điều tra ban đầu xác định Danh Phong và anh D.C (sinh năm 1986) là hàng xóm. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn do mỗi khi uống rượu, Phong thường có lời lẽ xúc phạm, dẫn đến nhiều lần xảy ra cự cãi với anh D.C.

Đối tượng Danh Phong. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Khoảng 20 giờ ngày 5/7, Phong uống rượu một mình tại nhà, lúc này, anh D.C đến nhà Phong để nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, D.C có lời lẽ thách thức và rủ Phong đánh nhau.

Phong vào nhà lấy dao chém D.C. Bị chém, nạn nhân đã chạy về nhà nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Phong quay vào nhà ngủ. Đến khi biết anh D.C đã tử vong, Phong đã đến Công an xã Giồng Riềng đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.